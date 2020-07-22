Названы сроки доступности вакцины от коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вакцина против коронавируса нового типа станет доступна не ранее первой половины 2021 года.

Райан призвал, несмотря на прогресс в разработке, оставаться реалистами относительно сроков получения препарата. Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.

«Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех», — заверил специалист в ходе выступления, которое транслировалось на странице ВОЗ в сети микроблогов Twitter.

По последним данным, за время распространения коронавирусной инфекции в мире зарегистрировано более 14,5 миллиона случаев заболевания, умерли свыше 607 тысяч человек.