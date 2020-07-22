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В ВОЗ рассказали, когда станет доступна вакцина от коронавируса 

Парламентская газета 25 минут назад
Названы сроки доступности вакцины от коронавируса
Фото: Reuters
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вакцина против коронавируса нового типа станет доступна не ранее первой половины 2021 года.
Райан призвал, несмотря на прогресс в разработке, оставаться реалистами относительно сроков получения препарата. Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.
«Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех», — заверил специалист в ходе выступления, которое транслировалось на странице ВОЗ в сети микроблогов Twitter.
По последним данным, за время распространения коронавирусной инфекции в мире зарегистрировано более 14,5 миллиона случаев заболевания, умерли свыше 607 тысяч человек.
Ранее в Минздраве заявили, что испытания вакцины от COVID-19 находятся на завершающем этапе, а когда они закончатся, будет решаться вопрос о госрегистрации.
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В мире , Майкл Райан , Минздрав РФ , ВОЗ
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