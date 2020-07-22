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Госдеп заявил, что прогресс в отношениях с РФ практически невозможен 

ТАСС 1 час назад
Госдеп: прогресс в отношениях с РФ почти невозможен
Фото: ТАСС
Госдепартамент США утверждает, что прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона на нынешнем этапе фактически невозможен по вине России.
"Недавние шаги, которые мы (американские власти — прим. ТАСС) делали в отношениях с Россией, являются попросту частью нашего противодействия давней модели поведения [Москвы], сделавшей для нас практически невозможным обеспечение прогресса каким бы то ни было образом с россиянами", — заявил в среду первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.
Он выступил в среду в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены американо-китайским отношениям.
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В мире , США , Стивен Бигэн , Конгресс США , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Москва
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