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В офисе Зеленского оценили соглашение по Донбассу

Газета.Ruиещё 29
1 час назад
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение контактной группы по принятию дополнительных мер контроля за перемирием в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости".
В офисе Зеленского оценили соглашение по Донбассу
Фото: газета.ругазета.ру
В пресс-службе отметили, что соглашение по режиму прекращения огня открывает путь к реализации других условий минских договоренностей.
В заявлении также сказано, что соблюдение данного режима является "базовой предпосылкой" к выполнению "Минска".
Переговоры контактной группы прошли в формате видеоконференции в среду, 22 июля. Согласно их итогам, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.
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В мире,Конфликты,Владимир Зеленский,Украина
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