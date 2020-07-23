В офисе Зеленского оценили соглашение по Донбассу

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение контактной группы по принятию дополнительных мер контроля за перемирием в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости".

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В пресс-службе отметили, что соглашение по режиму прекращения огня открывает путь к реализации других условий минских договоренностей.

В заявлении также сказано, что соблюдение данного режима является "базовой предпосылкой" к выполнению "Минска".