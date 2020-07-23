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Китайским дипломатам в Вашингтоне пригрозили убийством 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 53 минуты назад
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин заявила о поступивших угрозах взрыва и убийства в адрес посольства КНР в Вашингтоне.
«Китайское посольство получило угрозы подрыва и убийства, что является следствием распространения клеветы и разжигания ненависти правительством США», — цитирует Хуа Чуньин ТАСС.
Ранее в среду США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. В тот же день США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.
Напомним, в прошлую среду президент США Дональд Трамп возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир». Днем ранее глава Белого дома отказался вести переговоры по торговой сделке с Пекином, так как, по словам Трампа, Китай «ударил» по США «эпидемией».
В начале июля Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса. Ранее Трамп допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Он также называл коронавирус «очень плохим подарком из Китая».
Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.
Глава МИД Китая заявил об утрате Вашингтоном разума, нравственности и доверия.
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В мире , Видео , Конфликты , Хуа Чуньин , Дональд Трамп , МИД , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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