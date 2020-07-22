«Период острый»: Лукашенко о времени перед выборами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко , который баллотируется на высший государственный пост на шестой срок, прогнозирует, что его команду ожидает до назначенных на 9 августа выборов непростой период.

"Естественно, что нам надо будет пройти непростой этот период. Он дорогого будет стоить, эти две — три недели, оставшиеся до выборов. Это и до людей надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается, и проблемы, которые у нас есть и будут, этим не заканчиваются, но то ли еще будет после выборов", — сказал президент на встрече в среду с доверенными лицами, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что его доверенные лица уже наверняка почувствовали, что "период острый". Он рассказал, что специально попросил организовать эту встречу именно сейчас, так как доверенные лица уже провели ряд встреч с избирателями и имели возможность почувствовать ситуацию.

"После этого начального периода есть о чем поговорить. Мою точку зрения вы знаете, естественно, она претерпевает какие-то изменения, не в плане того, что я отказываюсь от того, что говорил в самом начале, — отметил Лукашенко. — А в связи с тем, что меняется ситуация, обстановка, и очень быстро меняется, поэтому есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить".

Говоря о составе группы доверенных лиц, Лукашенко рассказал, что в этот раз к ее формированию отнеслись очень аккуратно и даже трепетно.

"Это не просто люди авторитетные, это, безусловно, люди, которые формируют мнение в нашем обществе. Но и люди, которые сегодня работают с действующим главой государства, значит, от него обладают соответствующими властными полномочиями. Так именно вас и рассматривать будут люди", — отметил президент.

Лукашенко сообщил, что прежде чем утвердить группу доверенных лиц, рассматривались биографии этих людей, изучались рекомендации с мест.

"Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки", — заметил президент.