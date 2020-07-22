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Лукашенко заявил, что предвыборный период в Белоруссии будет «острым» 

ТАСС 1 час назад
«Период острый»: Лукашенко о времени перед выборами
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который баллотируется на высший государственный пост на шестой срок, прогнозирует, что его команду ожидает до назначенных на 9 августа выборов непростой период.
"Естественно, что нам надо будет пройти непростой этот период. Он дорогого будет стоить, эти две — три недели, оставшиеся до выборов. Это и до людей надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается, и проблемы, которые у нас есть и будут, этим не заканчиваются, но то ли еще будет после выборов", — сказал президент на встрече в среду с доверенными лицами, сообщает агентство БелТА.
Лукашенко подчеркнул, что его доверенные лица уже наверняка почувствовали, что "период острый". Он рассказал, что специально попросил организовать эту встречу именно сейчас, так как доверенные лица уже провели ряд встреч с избирателями и имели возможность почувствовать ситуацию.
"После этого начального периода есть о чем поговорить. Мою точку зрения вы знаете, естественно, она претерпевает какие-то изменения, не в плане того, что я отказываюсь от того, что говорил в самом начале, — отметил Лукашенко. — А в связи с тем, что меняется ситуация, обстановка, и очень быстро меняется, поэтому есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить".
Говоря о составе группы доверенных лиц, Лукашенко рассказал, что в этот раз к ее формированию отнеслись очень аккуратно и даже трепетно.
"Это не просто люди авторитетные, это, безусловно, люди, которые формируют мнение в нашем обществе. Но и люди, которые сегодня работают с действующим главой государства, значит, от него обладают соответствующими властными полномочиями. Так именно вас и рассматривать будут люди", — отметил президент.
Лукашенко сообщил, что прежде чем утвердить группу доверенных лиц, рассматривались биографии этих людей, изучались рекомендации с мест.
"Наверное, с третьего раза мы только утвердили соответствующие списки", — заметил президент.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам, которые считались основными соперниками действующего президента (Бабарико и Цепкало), было отказано в регистрации.
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Комментарии
В мире , СНГ , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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