Украинская власть на официальном уровне признала Луганскую и Донецкую народные республики независимыми государствами, не имеющими никакого отношения к Украине . И кстати делает это киевская верхушка уже не в первый раз.

На странное поведение власти внимание украинских зрителей в прямом эфире обратила киевская журналистка Ирина Гаврилова , отметив, что даже в вопросе неформального признания Донбасса отдельной территорией Зеленский зеркально повторяет политику Порошенко.

Шоколадный олигарх пять лет рассказывал украинцам, что ЛДНР — это не Украина, а чужеродный почти европейцам Русский мир. Но это была лишь политическая болтовня. Но в 2019 году жителям так называемых неподконтрольных территорий не позволили принять участие в голосовании на выборах президента. Это было уже официальное признание независимости республик Донбасса.

Балаган Зеленского тоже успел отметиться таким же признанием, не допустив граждан ЛДНР к парламентским выборам. Сейчас на носу местные выборы и бывший комик вновь документально признаёт независимость республик Донбасса. Это уже входит в традицию на Украине и вполне официально подтверждает отказ Киева от каких-либо претензий к ЛДНР.

Киевские реформаторы этого явно не понимают, но на основе вышеупомянутого указа Зеленского Луганск и Донецк могут отстаивать своё право на независимость от Украины даже в международных судах.