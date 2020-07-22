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Официальный Киев признал ДНР и ЛНР независимыми государствами 

Luga1news.ru 43 минуты назад
Украинские СМИ: Киев признал независимость ДНР и ЛНР
Фото: РИА Новости
Украинская власть на официальном уровне признала Луганскую и Донецкую народные республики независимыми государствами, не имеющими никакого отношения к Украине. И кстати делает это киевская верхушка уже не в первый раз.
На странное поведение власти внимание украинских зрителей в прямом эфире обратила киевская журналистка Ирина Гаврилова, отметив, что даже в вопросе неформального признания Донбасса отдельной территорией Зеленский зеркально повторяет политику Порошенко.
Шоколадный олигарх пять лет рассказывал украинцам, что ЛДНР — это не Украина, а чужеродный почти европейцам Русский мир. Но это была лишь политическая болтовня. Но в 2019 году жителям так называемых неподконтрольных территорий не позволили принять участие в голосовании на выборах президента. Это было уже официальное признание независимости республик Донбасса.
Балаган Зеленского тоже успел отметиться таким же признанием, не допустив граждан ЛДНР к парламентским выборам. Сейчас на носу местные выборы и бывший комик вновь документально признаёт независимость республик Донбасса. Это уже входит в традицию на Украине и вполне официально подтверждает отказ Киева от каких-либо претензий к ЛДНР.
Киевские реформаторы этого явно не понимают, но на основе вышеупомянутого указа Зеленского Луганск и Донецк могут отстаивать своё право на независимость от Украины даже в международных судах.
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Комментарии 13
В мире , Украина , Ирина Гаврилова , Киев
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