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В Италии сенатор создал движение Italexit за выход страны из ЕС 

News.ru 18 минут назад
Еще одна страна задумала выход из ЕС
Фото: EPA
В Италии может появиться политическое движение Italexit, целью которого будет выход страны из Евросоюза.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на автора идеи сенатора Джанлуиджи Парагоне. Отмечается, что перед тем, как объявить о создании нового движения, он встретился с лидером партии Brexit Найджелом Фараджем в Лондоне.
Мы больше не можем поддаваться шантажу стран, которые оскорбляют престиж Италии, — цитирует его издание.
По мнению издания, Парагоне захотел сыграть на настроениях евроскептиков, которые обвиняют альянс в экономических проблемах страны. Среди прочих называются проблемы с мигрантами.
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля. Переходный период, в течение которого Лондон и Брюссель будут сохранять старый формат экономических отношений, закончится 31 декабря 2020 года.
Как писал NEWS.ru, 18 июля возобновился саммит Евросоюза по новому бюджетному плану на ближайшие семь лет (с 2021-го по 2027-й) объёмом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики ЕС после пандемии COVID-19 на €750 млрд Если проект одобрят, инвестиции для фонда страны — участницы ЕС будут выплачивать до 2056 года.
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Комментарии 19
В мире , Найджел Фарадж , ЕС , Италия
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