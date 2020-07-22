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Раскрыты загадочные пропажи генералов при Ким Чен Ыне 

Вероника Полынина и ещё 2 27 минут назад
Раскрыты загадочные пропажи генералов при Ким Чен Ыне
Фото: Reuters
Глава КНДР Ким Чен Ын опасается своих генералов и регулярно проводит чистки высшего военного руководства, чтобы они не создавали собственные армейские клики. Такое мнение высказал профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, комментируя очередные кадровые перестановки в северокорейских силовых ведомствах.
Ланьков отметил, что с момента начала правления Ким Чен Ына из поля зрения пропало много генералов, при этом нельзя с точностью сказать, были ли они репрессированы или просто отправлены в отставку.
«Первые три-четыре года своего правления Ким Чен Ын активно чистил армию. Люди, занимающие ключевые посты, постоянно менялись и передвигались», — сказал Ланьков изданию Regnum.
Он напомнил, что в среднем при Ким Чен Ыне министр обороны занимает свою должность около года, тогда как при предыдущих лидерах министры обороны находились на посту по 10 лет.
«Такая чехарда не обязательно связана с репрессиями. Это характерная черта Ким Чен Ына по управлению вооружёнными силами», — считает специалист.
По его мнению, наиболее вероятно, что Ким Чен Ын опасается своих генералов и старается не допустить того, чтобы они создали собственные армейские клики.
Как сообщал «Рамблер», ранее Ким Чен Ын принял участие в заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором в том числе обсуждались темы назначений и увольнений в рядах командного состава армии. Также на заседании обсуждалась боеготовность армейских подразделений «в связи с напряженной ситуацией на Корейском полуострове и наличием потенциальной военной угрозы».
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В мире , Чен Ким , Андрей Ланьков , КНДР
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