Раскрыты загадочные пропажи генералов при Ким Чен Ыне 

Ланьков отметил, что с момента начала правления Ким Чен Ына из поля зрения пропало много генералов, при этом нельзя с точностью сказать, были ли они репрессированы или просто отправлены в отставку.

«Первые три-четыре года своего правления Ким Чен Ын активно чистил армию. Люди, занимающие ключевые посты, постоянно менялись и передвигались», — сказал Ланьков изданию Regnum.

Он напомнил, что в среднем при Ким Чен Ыне министр обороны занимает свою должность около года, тогда как при предыдущих лидерах министры обороны находились на посту по 10 лет.

«Такая чехарда не обязательно связана с репрессиями. Это характерная черта Ким Чен Ына по управлению вооружёнными силами», — считает специалист.

По его мнению, наиболее вероятно, что Ким Чен Ын опасается своих генералов и старается не допустить того, чтобы они создали собственные армейские клики.

Как сообщал «Рамблер», ранее Ким Чен Ын принял участие в заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором в том числе обсуждались темы назначений и увольнений в рядах командного состава армии. Также на заседании обсуждалась боеготовность армейских подразделений «в связи с напряженной ситуацией на Корейском полуострове и наличием потенциальной военной угрозы».