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В Швеции за сутки от COVID-19 скончались более 20 человек 

ИА Regnum 2 часа назад
21 человек скончался в Швеции за сутки от COVID-19
Фото: РИА Новости
Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 21 человек. Такие данные 22 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 22 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.
В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 667 человек. Их число увеличилось на семь человек за последние 24 часа. Количество выявленных зараженных составляет 78 504 человека. За сутки было выявлено 338 новых случаев заражения.
По состоянию на 22 июля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 58 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 498 человек.
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В мире , Швеция
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