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Экс-претендент на пост президента Цепкало покинул Белоруссию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 57 минут назад
Цепкало покинул Белоруссию
Фото: wikipedia
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну, сообщил представитель его предвыборного штаба.
«Да, прошедшей ночью Валерий Цепкало покинул Беларусь и сейчас находится в Москве. Его супруга Вероника сделает по этому поводу заявление на предвыборном митинге в 13.30 (совпадает с мск)», — сообщил источник ТАСС.
Напомним, после того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске. Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
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В мире , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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