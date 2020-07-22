Номинация Трампа оказалась под угрозой

Как заметил представитель правоохранительных органов, несмотря на то что дата съезда уже близка, у властей всё ещё нет чёткого плана, как обеспечить безопасность тысяч делегатов в условиях пандемии.

«На данный момент мы не можем говорить о том, что у нас есть какой-либо план по обеспечению безопасности этого мероприятия», — сказал изданию Politico шериф округа Дувал Майк Уильямс.

По его словам, проведение съезда не зависит от него.

«Это не я планирую мероприятие, но я могу просто сказать вам, что то, что было предложено, по моему мнению, недостижимо сейчас <…> С точки зрения правоохранительных органов, с точки зрения безопасности», — отметил шериф.

Сложившаяся ситуация наносит удар по планам Трампа утвердить своё лидерство в Республиканской партии. Для некоторых республиканцев Трамп остаётся сомнительным кандидатом, однако проблема в том, что он единственный реальный претендент на кресло в Овальном кабинете от своей партии. Формально у него есть соперники, но только одному из них, Биллу Уэлду, удалось набрать хотя бы один голос делегатов съезда в ходе праймериз. Для сравнения: у главы Белого дома — 2367 голосов. Так что желанную номинацию он, скорее всего, получит, но национальный конвент республиканцев остаётся важным пунктом его предвыборной кампании, и без него его кандидатура будет смотреться неуверенно.

Съезд партии запланирован на 24–27 августа, о дате было объявлено в июне, и у Уильямса было мало времени для планирования и подготовки мероприятия. Республиканский национальный комитет пока что не определил, на каких объектах будут проходить собрания, определяющие единого партийного кандидата. Место съезда было изменено на Джексонвилл (ранее планировалось провести его в городе Шарлотт, Северная Каролина) после того, как возглавляемое демократами правительство Северной Каролины выразило несогласие с Трампом из-за вопросов безопасности, связанных с проведением собрания во время пандемии, отметил Уильямс.

Американский президент уже давно испытывает проблемы из-за пандемии коронавируса, в том числе в нефтедобывающих штатах, где люди стремительно теряют работу и деньги. После относительного спада заболеваемости в США снова наблюдается всплеск количества инфицированных COVID-19, особенно в южных регионах — Флориде, Техасе и Арканзасе. Стоит отметить, что президенту предлагали отказаться от традиционного съезда партии, который соберёт делегатов со всей страны, тем более что в этом году это не более чем формальность — всем ясно, что номинацию получит именно Трамп. Но глава государства, будучи известным любителем массовых митингов и шумных мероприятий, продолжает настаивать на физическом присутствии всех делегатов съезда. Учитывая проблемы, высказанные шерифом Джексонвилла, возможно, республиканцам придётся всё-таки провести съезд в онлайн-формате.

Всё это свидетельствует о том, что второй срок Трампу, скорее всего, не светит. Популизм, помогавший ему ещё пару лет назад, сегодня уже не работает, и не факт, что президент найдёт шанс удержать свои позиции после провальной борьбы с коронавирусом и неоднозначных заявлений о расовых конфликтах.