Переход Зеленского на русский язык объяснили

«Русский язык для президента Зеленского — более естественный и родной. Украинский он знает хорошо, на нем он обязан говорить как глава государства. Зеленский — выходец из русскоязычного региона, из Кривого Рога. В моменты стрессовых ситуаций привычнее переходить на тот язык, на котором говорил в детстве. Вчера был именно такой случай, и чтобы быть более искренним, он сделал обращение на русском», — отметил внефракционный депутат Верховной рады Вадим Новинский.

Накануне в городе Луцк (центре Волынской области — преимущественно украиноязычного региона) ранее судимый Максим Кривош захватил заложников в автобусе. При себе у него были взрывчатка и оружие.

Президент Зеленский по требованию террориста записал идеообращение, в котором на русском языке призвал посмотреть американский фильм о проблеме жестокого обращения с животными «Земляне». «Фильм „Земляне“ 2005 года, смотреть всем», — по-русски сказал Зеленский. Мужчину задержали, после чего видеообращение было удалено. Добавим, что с правоохранителями Кривош говорил по-украински.

По мнению депутата Новинского, в русскоязычном видеообращении президента посыл русскоязычному населению, что он для них тоже свой. «Ведь сейчас в конституционном суде Украины рассматривается законопроект об отмене закона, регулирующего языковую сферу, который дискриминирует русский язык в Украине. Это может быть своеобразным дополнением к этому всему», — заключил депутат.

«Не стоит забывать, что основной избиратель Зеленского на 90% это русскоязычные люди. С ними он общается на языке, удобном им. Поэтому в этой ситуации нет ничего странного, — сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. — Русский язык его родной, и в сложившейся ситуации он вряд ли думал, на каком языке говорить. Он говорил так, как ему было удобнее».

«Призыв был записан на русском языке, потому что это был экспромт. Если бы это видеобращение было заранее подготовлено, оно было бы на украинском», — считает руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«Не секрет, что в семье у Зеленского говорят на русском. Такова специфика украинской политики — в публичной сфере они вынуждены использовать украинский, чтобы не дразнить националистов. В этот раз те не заметили, но обычно, если лидер страны или кто-то из приближенных к нему выступает на русском, то националисты воспринимают это болезненно», — убежден Золотарев.

В среду в Сети опубликовали видеозапись задержания Кривоша, на ней запечатлено, как луцкий террорист несколько минут ждал своего ареста.