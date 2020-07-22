В США захотели купить TikTok 

Американские инвесторы предпринимают попытки купить социальную сеть TikTok, разработанную китайской компанией ByteDance. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что планы по покупке приложения у китайского владельца начали реализовывать на фоне его возможного запрета в США. По данным источников, наибольшего прогресса в этом достигли венчурные фирмы General Atlantic и Sequoia Capital. Кроме того, интерес к возможной сделке проявили частные акционерные компании из Нью-Йорка и технологические фирмы из Силиконовой долины.

На данный момент неизвестно, какую цену готовы предложить инвесторы. Отмечается, что приложение не считается прибыльным, несмотря на большую аудиторию в Индии и на Западе.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил о том, что в США задумались о блокировке китайского приложения TikTok. Соцсеть уже заблокировали в Индии и Гонконге.