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В США захотели купить TikTok 

Lenta.ru и ещё 3 36 минут назад
В США захотели купить TikTok
Фото: depositphotos.com
Американские инвесторы предпринимают попытки купить социальную сеть TikTok, разработанную китайской компанией ByteDance. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что планы по покупке приложения у китайского владельца начали реализовывать на фоне его возможного запрета в США. По данным источников, наибольшего прогресса в этом достигли венчурные фирмы General Atlantic и Sequoia Capital. Кроме того, интерес к возможной сделке проявили частные акционерные компании из Нью-Йорка и технологические фирмы из Силиконовой долины.
На данный момент неизвестно, какую цену готовы предложить инвесторы. Отмечается, что приложение не считается прибыльным, несмотря на большую аудиторию в Индии и на Западе.
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил о том, что в США задумались о блокировке китайского приложения TikTok. Соцсеть уже заблокировали в Индии и Гонконге.
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