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Климкин заявил, что Зеленский в Луцке открыл «ящик Пандоры» 

Украина.ру 28 минут назад
«Зеленский открыл „ящик Пандоры“»
Фото: Reuters
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президент Владимир Зеленский должен понимать, когда необходимо перестать выполнять требования террористов. Об этом 22 июля он написал на своей странице в Facebook.
Ранее, в ходе захвата автобуса с пассажирами в Луцке Волынской области, террорист Максим Кривош (Плохой) озвучил свое требование к Зеленскому, тот должен был выложить запись с текстом «фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем». Глава государства выполнил условие преступника в обмен на освобождение людей.
«Это видео открыло "ящик Пандоры" для любых возможных требований кого угодно в Украине и ее руководства: внутри и снаружи. И теперь суперзадачей является показать, что в готовности выполнять такие требования есть предел, так сказать последнее "нет". Такая задача — это как пройти по лезвию, ведь власть является для людей и их защитой», — написал Климкин.
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В мире , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД , Луцк
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