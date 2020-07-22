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КНДР и Южной Кореи предрекли новый виток противостояния

Павел Тиунов
33 минуты назад
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Посол РФ в КНДР Александр Мацегора в беседе с корреспондентом News.ru предположил, что военное соглашение между Северной и Южной Кореей может быть аннулировано. По его словам, к этому может привести очередное обострение отношений между двумя государствами.
КНДР и Южной Кореи предрекли новый виток противостояния
Фото: ReutersReuters
Как сообщал «Рамблер», военное соглашение между КНДР и Южной Кореей было подписано министрами обороны обеих стран 19 сентября 2018 года. Документ предполагает отсутствие вооруженных сил в демилитаризованной зоне, а также расположение наблюдательных пунктов не ближе 1 километра до демаркационной линии.
Посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора назвал соглашение «важным для поддержания мира на полусторове», которое «необходимо обязательно сохранить». При этом, по его словам, межкорейские отношения напоминают ситуацию на море – «то штиль, то буря».
«Спокойный период рано или поздно закончится, и тогда градус напряжённости возрастёт, дело может дойти и до денонсации Военного соглашения», - подчеркнул посол.
Аннулирование документа, уверяет Мацегора, может способствовать напряжению обстановки на полуострове и даже возобновлению боевых действий.
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В мире,Александр Мацегора,Россия,Корея, Народно-Демократическая Республика
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