КНДР и Южной Кореи предрекли новый виток противостояния

КНДР Александр Мацегора в Посол РФ беседе с корреспондентом News.ru предположил, что военное соглашение между Северной и Южной Кореей может быть аннулировано. По его словам, к этому может привести очередное обострение отношений между двумя государствами.

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Как сообщал «Рамблер», военное соглашение между КНДР и Южной Кореей было подписано министрами обороны обеих стран 19 сентября 2018 года. Документ предполагает отсутствие вооруженных сил в демилитаризованной зоне, а также расположение наблюдательных пунктов не ближе 1 километра до демаркационной линии.

Посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора назвал соглашение «важным для поддержания мира на полусторове», которое «необходимо обязательно сохранить». При этом, по его словам, межкорейские отношения напоминают ситуацию на море – «то штиль, то буря».

«Спокойный период рано или поздно закончится, и тогда градус напряжённости возрастёт, дело может дойти и до денонсации Военного соглашения», - подчеркнул посол.