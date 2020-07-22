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Захватившему автобус в Луцке предъявили обвинения 

RT на русском 42 минуты назад
Захватившему автобус в Луцке предъявили обвинения
Фото: Reuters
Мужчине, который захватил автобус в Луцке, предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Об этом информирует МВД Украины.
Об этом в эфире украинского телеканала «1+1» заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
«Он находится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение в терроризме, в захвате заложников, в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ», — цитирует его РИА Новости.
21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с заложниками. Вечером он был задержан.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с захватчиком.
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В мире , Происшествия , Антон Геращенко , Владимир Зеленский , МВД , ФСИН , РИА Новости , Луцк
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