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Луцкому террористу предъявили обвинение 

Артём Кульша 47 минут назад
Захватившему автобус в Луцке предъявили обвинения
Фото: Reuters
Луцкому террористу Максиму «Плохому» Кривошу было предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом, как сообщает ТСН, рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Кривош взял в заложники 13 пассажиров автобуса, пригрозил взорвать мины в автобусе и людном месте Луцка, кидал взрывпакеты и гранату и стрелял в сторону сотрудников правоохранительных органов.
Он потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом смотреть американский документальный фильм об эксплуатации животных «Земляне». Тот выполнил требование, и некоторое время спустя преступник освободил заложников и был задержан. В результате террористического акта никто не был ранен.
В тот же день Национальная полиция Украины возбудила по факту произошедшего уголовное дело по статьям Уголовного кодекса (УК) Украины «Захват заложников», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное обращение с оружием», а Служба безопасности Украины (СБУ) — уголовное дело по статье «Террористический акт».
Сегодня Геращенко рассказал, что сейчас Кривош находится в следственном изоляторе (СИЗО), ему предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
«Далее его ждет суд. Он получит длительный срок заключения», — добавил заместитель главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины.
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В мире , Происшествия , Антон Геращенко , Владимир Зеленский , СБУ , МВД , ФСИН
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