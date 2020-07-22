Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с луцким террористом Максимом «Плохим» Кривошем по телефону, прежде чем выполнить его требование. Об этом, как сообщает «Украинская правда», рассказал сам Зеленский.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Кривош взял 13 пассажиров автобуса в заложники, пригрозил взорвать мины в автобусе и людном месте Луцка, стрелял в сторону сотрудников правоохранительных органов , кидал взрывпакеты и гранату.

Он потребовал, чтобы Зеленский записал и опубликовал видеообращение с призывом смотреть американский документальный фильм «Земляне» об эксплуатации животных. Тот выполнил требование. Вскоре после этого преступник был задержан. В результате террористического акта никто не был ранен.

Сегодня офис президента Украины распространил видеозапись, на которой Зеленский рассказал, что Кривош хотел только одного — выполнения своих требований, поэтому он захотел поговорить с ним по телефону и уговорить отпустить заложников.

Разговор длился 7-10 минут. Зеленский убедил террориста отпустить трех человек и согласился выполнить его требование в обмен на освобождение остальных заложников через 30 минут после публикации видео.