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В Германии за сутки выявили 454 случая коронавируса 

РИА Новости 2 часа назад
454 новых случая коронавируса выявили в Германии
Фото: Robert Michael
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 454 за сутки, пять человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 202 799, скончались 9 095 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели почти 190 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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