454 новых случая коронавируса выявили в Германии

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 454 за сутки, пять человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Таким образом, по данным института, общее число случаев заражения коронавирусом в ФРГ достигло 202 799, скончались 9 095 пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели почти 190 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.