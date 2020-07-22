Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в Британии хотят предоставить больше полномочий спецслужбам 

РИА Новости 1 час назад
Спецслужбы Британии получат больше полномочий
Фото: РИА Новости
Премьер Британии Борис Джонсон готов предоставить спецслужбам больше полномочий для борьбы с иностранным вмешательством, сообщает издание Times.
Правительство планирует новые законы, которые должны будут помешать "деятельности врагов" в стране. В соответствии с новыми законами может быть создан официальный "реестр иностранных агентов" по ​​образцу подхода в США и Австралии, отмечает издание. Те, кто не сообщат о своей деятельности, могут быть депортированы или заключены в тюрьму.
Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) действует в США с 1938 года. Согласно нормам этого закона, компании или лица, зарегистрированные в качестве иностранного агента, должны раскрывать информацию о своей деятельности, включая финансовую, американским властям.
Во вторник комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
Последние новости
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы На Украине заявили об угрозе потери восьми областей На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Парламент Великобритании , МИД , Австралия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Байден пригрозил России за «вмешательство»
Байден пригрозил России за «вмешательство»
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
Видео
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
00:41
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
Политика
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
00:39
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
Армия
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
02:29
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
Армия
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
01:35
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
Происшествия
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
00:20
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
Происшествия
Задержание террориста в Луцке попало на видео
01:20
Задержание террориста в Луцке попало на видео
Происшествия
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
02:34
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
Происшествия
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение