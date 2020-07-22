Спецслужбы Британии получат больше полномочий

Премьер Британии Борис Джонсон готов предоставить спецслужбам больше полномочий для борьбы с иностранным вмешательством, сообщает издание Times.

Правительство планирует новые законы, которые должны будут помешать "деятельности врагов" в стране. В соответствии с новыми законами может быть создан официальный "реестр иностранных агентов" по ​​образцу подхода в США Австралии , отмечает издание. Те, кто не сообщат о своей деятельности, могут быть депортированы или заключены в тюрьму.

Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) действует в США с 1938 года. Согласно нормам этого закона, компании или лица, зарегистрированные в качестве иностранного агента, должны раскрывать информацию о своей деятельности, включая финансовую, американским властям.