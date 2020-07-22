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В результате стрельбы в Чикаго пострадали четырнадцать человек 

РИА Новости 3 часа назад
14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго
Фото: AP Photo / Susan Walsh
Четырнадцать человек пострадали в результате стрельбы в Чикаго, они в больницах, заявил в среду журналистам первый заместитель суперинтенданта полиции Эрик Картер.
"У нас 14 пострадавших, которым оказывают помощь в пяти больницах в разных частях города. Их состояние пока неизвестно", — сказал он.
Трансляцию вел телеканал NBC Chicago.
По словам Картера, полиция пока задержала одного подозреваемого в причастности к стрельбе, мотивы пока неизвестны. Он добавил, что огонь был открыт из машины по участникам похорон, которые начали стрелять в ответ. Машина врезалась, из нее выскочили подозреваемые, продолжая стрелять, и скрылись, сообщил полицейский.
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В мире , телеканал NBC , Чикаго
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