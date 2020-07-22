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Пелоси назвала коронавирус «вирусом Трампа» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 26 1 час назад
Пелоси назвала коронавирус «вирусом Трампа»
Фото: Reuters
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила американского лидера Дональда Трампа в бездействии в ситуации с коронавирусом.
Комментируя высказывания президента США Дональда Трампа, Пелоси отметила: «Думаю, в сегодняшнем выступлении президент, отметив необходимость ношения масок, признал допущенные ошибки». По ее мнению, американский лидер ранее не принял необходимых мер в свете распространения инфекции.
«По сути ясно, что это вирус Трампа», — передает ТАСС со ссылкой на CNN слова Пелоси.
По ее мнению, главе администрации США следовало с самого начала пандемии посещать публичные мероприятия в защитной маске. Как она подчеркнула, Трамп не делал этого, чем подавал плохой пример согражданам.
«То, что мы перенесли, это в значительной степени вирус Трампа», — полагает спикер Палаты представителей.
Напомним, Трамп не раз отказывался надевать маску.
В среду Трамп предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в США и рассказал, что носит маску. Однако выступал президент США без нее.
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В мире , Конфликты , Дональд Трамп , Конгресс США , Администрация США , CNN , ИТАР-ТАСС , США
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