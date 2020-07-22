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Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская вывезла из страны своих детей 

News.ru 28 минут назад
Белорусский кандидат вывезла детей из страны
Фото: instagram.com/stranadlyazhizni
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская при поддержке главреда заблокированного в стране сайта «Хартия-97» Натальи Радиной вывезла в одну из стран Европейского союза своих детей.
Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать, — сказала Тихановская порталу tut.by.
Тихановская ещё на стадии сбора подписей в поддержку своего выдвижения сообщала об угрозах, которые поступали от неизвестных лиц в адрес двух её детей.
Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с Тихановской претендуют действующий лидер Александр Лукашенко, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Как ранее писал NEWS.ru, первая агитационная встреча кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с минчанами состоялась 19 июля в парке Дружбы Народов. Местные правозащитники заявили, что мероприятие посетили 7,5 тысячи человек.
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Комментарии
В мире , СНГ , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , Наталья Радина , ЕС
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