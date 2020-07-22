Белорусский кандидат вывезла детей из страны

Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать, — сказала Тихановская порталу tut.by.

Тихановская ещё на стадии сбора подписей в поддержку своего выдвижения сообщала об угрозах, которые поступали от неизвестных лиц в адрес двух её детей.

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с Тихановской претендуют действующий лидер Александр Лукашенко , экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев

Как ранее писал NEWS.ru, первая агитационная встреча кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с минчанами состоялась 19 июля в парке Дружбы Народов. Местные правозащитники заявили, что мероприятие посетили 7,5 тысячи человек.