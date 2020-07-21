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Власти Греции не уведомили о приговоре двум россиянам 

РИА Новости 2 часа назад
Власти Греции не уведомили о приговоре двум россиянам
Фото: соцсети
Официальное уведомление судебных властей Греции о вынесении судебного приговора двум россиянам по обвинению в незаконной перевозке мигрантов в посольство России в Афинах не поступало, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
По сообщению правозащитных организаций, российские моряки Константин Семёнов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам тюрьмы каждый за перевозку нелегальных мигрантов.
"Российские граждане Константин Семёнов и Иван Возниковцев были задержаны в Греции летом 2019 года. Их обвинили в незаконной перевозке мигрантов. В ожидании судебного разбирательства они находились в афинской тюрьме Коридаллос", — сообщили в российском посольстве.
"Консульские сотрудники посещали (их), передавали им списки адвокатских контор, информацию о нормативной базе по возможной передаче в Россию для отбывания наказания там, оформляли требующиеся документы, оказывали другое содействие, отслеживали условия содержания, контактировали с администрацией тюрьмы, поддерживали тесный контакт с близкими одного из задержанных", — сказали в посольстве.
О том, что суд завершен и решение вынесено, греческие власти не сообщали.
"Официального уведомления судебных органов о завершении процесса и вынесении обвинительного приговора в посольство до настоящего момента не поступало", — сообщили в дипломатическом представительстве.
Ранее посольство России в Греции сообщало, что в греческих тюрьмах содержатся 26 россиян, обвиняемых или осужденных за незаконную перевозку по морю мигрантов с территории Турции. Оно призывало российских моряков быть осторожными при поиске работы за рубежом, чтобы не оказаться втянутыми в противозаконную деятельность.
Греческие суды приговаривают за нелегальную перевозку мигрантов к сотням лет тюрьмы. Так, в январе этого года двое российских моряков получили сроки по 395 лет за перевозку нелегалов и были приговорены также к штрафу в 6 миллионов евро за незаконную перевозку мигрантов.
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Комментарии
В мире , Константин Семенов , РИА Новости , Греция
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