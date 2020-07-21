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В мире за сутки выявили более 213 тыс. заразившихся коронавирусом 

ТАСС 2 часа назад
В мире за сутки выявили 213 тыс. заболевших коронавирусом
Фото: Reuters
Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 213 тыс., превысив 14,56 млн Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и приблизилось к 608 тыс.
По состоянию на 11:00 мск 21 июля в мире были зарегистрированы 14 562 550 инфицированных и 607 781 умерший. Заразившихся стало за сутки больше на 213 637, число умерших увеличилось на 4 083. Днем ранее было выявлено 229 780 случаев заражения и 5 111 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.
Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 7 702 075. За сутки этот показатель вырос на 117 400. Число умерших там увеличилось на 2 260 и достигло 311 569. В Европе зарегистрировано 3 103 674 заразившихся и 207 958 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 24 401, количество умерших увеличилось на 416.
Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 478 141, зафиксирован 35 121 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 42 000, умерли 733 человека.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 3 748 248. Далее следуют Бразилия (2 098 389), Индия (1 155 191), Россия (783 328), ЮАР (373 628), Перу (353 590), Мексика (344 224), Чили (333 029), Великобритания (295 376) и Иран (276 202).
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В мире , ВОЗ
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