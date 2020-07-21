«Иран нанесет ответный удар»: Тегеран пригрозил США 

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что в стране никогда не забудут об убийстве американцами генерала Касема Сулеймани.

«Они убили вашего гостя в вашем же доме, сознавшись в преступлении. Иран никогда этого не забудет и, безусловно, нанесет ответный удар по американцам», — заявил Хаменеи, его слова приводит РИА «Новости».

Как сообщал «Рамблер», Сулеймани был командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана. Он погиб в начале января в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада, который распорядился нанести президент США Дональд Трамп . В США считали, что Сулеймани планировал взрыв в одном из американских посольств.

После убийства Тегеран заявил, что не намерен больше придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — так называемой иранской ядерной сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году.