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«Иран нанесет ответный удар»: Тегеран пригрозил США 

Вероника Полынина 19 минут назад
«Иран нанесет ответный удар»: Тегеран пригрозил США
Фото: Reuters
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал, что в стране никогда не забудут об убийстве американцами генерала Касема Сулеймани.
«Они убили вашего гостя в вашем же доме, сознавшись в преступлении. Иран никогда этого не забудет и, безусловно, нанесет ответный удар по американцам», — заявил Хаменеи, его слова приводит РИА «Новости».
Как сообщал «Рамблер», Сулеймани был командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана. Он погиб в начале января в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада, который распорядился нанести президент США Дональд Трамп. В США считали, что Сулеймани планировал взрыв в одном из американских посольств.
Иран заявил, что удар по объектам США — месть за смерть Сулеймани
После убийства Тегеран заявил, что не намерен больше придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — так называемой иранской ядерной сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году.
Комментарии
В мире , Али Хаменеи , Дональд Трамп , РИА Новости , Иран , США , Тегеран
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