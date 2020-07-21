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Зеленский подтвердил освобождение заложников в Луцке 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 45 минут назад
Зеленский поздравил всех с освобождением заложников
Фото: ТАСС
Терроризму нет места ни в одной стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя захват заложников в Луцке.
«Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически — за их жизни», — приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на ZIK и NewsOne.
Президент отметил, что «все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию». Он подчеркнул, что «жизнь человека — важнейшая ценность».
«Мы не потеряли никого», — сказал он, добавив, что «родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом».
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что «ни одного раненого нет, никакого другого взрывного устройства в городе не обнаружено».
По его словам, у террориста «был функционирующий пистолет, функционирующий автомат», а также «одна граната боевая».
«Поэтому угроза была, все в прошлом», — сказал министр.
Он заявил, что заложников захватил человек с психическими отклонениями, «неуравновешенный человек», передает ТАСС.
Аваков также назвал хорошим фильм «Земляне», о котором говорил мужчина, захвативший заложников. Министр поблагодарил Зеленского за то, что президент Украины «принял решение, которое привело к тому, что люди живы и террорист в наручниках».
«И не надо… устраивать такой кошмар на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того», — сказал Аваков.
Напомним, террорист требовал, чтобы Зеленский призвал всех посмотреть фильм «Земляне». Зеленский поговорил по телефону с террористом и записал видеообращение: «Фильм „Земляне“ 2005 года, смотреть всем».
«Земляне» — американский документальный фильм, который посвящен проблеме жестокого обращения человека с животными.
Позднее мужчина отпустил заложников и был задержан.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Украина , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Луцк
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