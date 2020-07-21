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Иран обязательно ответит США за убийство Сулеймани, заявил Хаменеи 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Иран пообещал отомстить США за смерть Сулеймани
Фото: Reuters
Иран не забудет убийство американцами высокопоставленного генерала Касема Сулеймани и обязательно ответит, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Они убили вашего гостя в вашем же доме, сознавшись в преступлении. Иран никогда этого не забудет и, безусловно, нанесет ответный удар по американцам", — приводит сайт иранского лидера слова Хаменеи на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Каземи в Тегеране.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на посольство. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Конфликты , США , Али Хаменеи , Дональд Трамп , Пентагон , Иран
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