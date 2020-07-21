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Захвативший заложников в Луцке отпустил трех человек 

Rambler News Service 1 час назад
«Они свободны!»: в Луцке отпустили трех заложников
Фото: РИА Новости
Максим Кривош, захвативший заложников в автобусе в украинском городе Луцк, согласился отпустить трех заложников, сообщил в своем Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко. Эти люди уже освобождены.
«Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождёнии первых трёх заложников! Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Они свободны!», — говорится в сообщении.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала захват автобуса с заложниками в западноукраинском Луцке как теракт.
Днем 21 июля начальник полиции Волынской области Юрий Крошко сообщил, что неизвестный мужчина захватил автобус в Луцке. По его словам, захватчик вооружен и при себе у него имеется взрывчатка. В машине находится около 20 заложников. К операции привлекли антитеррористический центр Службы безопасности Украины.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 147 УК Украины (захват заложников). Правоохранительные органы установили личность злоумышленника: это уроженец России, который сейчас является гражданином Украины. Он родился в 1975 году. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко, сообщив у себя в Facebook, что мужчина разрешил полиции принести заложникам воду спустя 9 часов, назвал его Максимом Кривошем.
Как сообщал портал «Общественный», в полиции установили, что на своей странице в соцсетях захватчик объяснил свои действия фразой «недовольство системой в Украине».
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Комментарии 1
В мире , Антон Геращенко , СБУ , МВД , Луцк
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