«Они свободны!»: в Луцке отпустили трех заложников

«Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождёнии первых трёх заложников! Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Они свободны!», — говорится в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала захват автобуса с заложниками в западноукраинском Луцке как теракт.

Днем 21 июля начальник полиции Волынской области Юрий Крошко сообщил, что неизвестный мужчина захватил автобус в Луцке. По его словам, захватчик вооружен и при себе у него имеется взрывчатка. В машине находится около 20 заложников. К операции привлекли антитеррористический центр Службы безопасности Украины.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 147 УК Украины (захват заложников). Правоохранительные органы установили личность злоумышленника: это уроженец России, который сейчас является гражданином Украины. Он родился в 1975 году. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко, сообщив у себя в Facebook, что мужчина разрешил полиции принести заложникам воду спустя 9 часов, назвал его Максимом Кривошем.

Как сообщал портал «Общественный», в полиции установили, что на своей странице в соцсетях захватчик объяснил свои действия фразой «недовольство системой в Украине».