Теракт в Луцке: Зеленский добился освобождения 3 заложников

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Захвативший автобус в Луцке отпустил трёх заложников после разговора с Зеленским 

Говорит Москва 45 минут назад
Захвативший автобус в Луцке отпустил трёх заложников после разговора с Зеленским.
Президент Украины лично пообщался по телефону со злоумышленником, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис главы государства.
Более десяти часов назад мужчина захватил автобус в Луцке, в котором по предварительной информации находятся 20 человек. Злоумышленник, который назвался Максимом Плохим, по данным полиции, вооружён гранатами и автоматическим оружием.
С момента захвата заложников мужчина несколько раз открывал огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов, а также бросил гранату, которая не взорвалась. Также время от времени террорист кидал из окна автобуса взрывпакеты.
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В мире , Видео , Украина , МВД , РИА Новости , Луцк
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