Теракт в Луцке: Зеленский добился освобождения 3 заложников

Захвативший автобус в Луцке отпустил трёх заложников после разговора с Зеленским.

Президент Украины лично пообщался по телефону со злоумышленником, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис главы государства.

Более десяти часов назад мужчина захватил автобус в Луцке, в котором по предварительной информации находятся 20 человек. Злоумышленник, который назвался Максимом Плохим, по данным полиции, вооружён гранатами и автоматическим оружием.