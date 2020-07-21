Теракт в Луцке: Зеленский добился освобождения 3 заложников

Захвативший автобус в Луцке отпустил трёх заложников после разговора с Зеленским.
Президент Украины лично пообщался по телефону со злоумышленником, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис главы государства.
Более десяти часов назад мужчина захватил автобус в Луцке, в котором по предварительной информации находятся 20 человек. Злоумышленник, который назвался Максимом Плохим, по данным полиции, вооружён гранатами и автоматическим оружием.
С момента захвата заложников мужчина несколько раз открывал огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов, а также бросил гранату, которая не взорвалась. Также время от времени террорист кидал из окна автобуса взрывпакеты.