Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией 

Вероника Полынина 9 минут назад
В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией
Фото: РИА Новости
Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией. Об этом она заявила в эфире телеканала «Беларусь 1», передает ТАСС.
По словам кандидата, союзный договор не соответствует национальным интересам Белоруссии.
«Я — за денонсацию договора о создании Союзного государства, за выход из договора о коллективной безопасности, за прекращение договоров аренды для военных объектов РФ на территории Беларуси и вывод с нашей территории российских военнослужащих», — сказала Канопацкая.
Политик назвала Белоруссию неотъемлемой частью европейской цивилизации и выступила за «сознательное участие в европейских структурах в качестве полноправного члена».
Канопацкая также выступила за цивилизованную смену власти в Белоруссии и предложила законодательно закрепить нахождение президента на посту одним семилетним сроком.
Как сообщал «Рамблер», выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. На пост претендуют пять кандидатов: действующий лидер страны Александр Лукашенко, а также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.
Видео дня. Бывшая тёща Аршавина оскорбила футболиста
Комментарии 16
В мире , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Захвативший автобус в Луцке пошел на переговоры
Захвативший автобус в Луцке пошел на переговоры
Юрий Антонов экстренно госпитализирован
Юрий Антонов экстренно госпитализирован
Видео
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
01:43
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
00:26
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Почему Китай не признает российский Крым
01:19
Почему Китай не признает российский Крым
В мире
Украинцы захотели переговоров с Россией
00:52
Украинцы захотели переговоров с Россией
В мире Конфликты
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
00:19
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
Происшествия
Теракт на Украине: появились новые подробности
00:10
Теракт на Украине: появились новые подробности
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение