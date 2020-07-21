В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией 

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Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией . Об этом она заявила в эфире телеканала «Беларусь 1», передает ТАСС.

По словам кандидата, союзный договор не соответствует национальным интересам Белоруссии.

«Я — за денонсацию договора о создании Союзного государства, за выход из договора о коллективной безопасности, за прекращение договоров аренды для военных объектов РФ на территории Беларуси и вывод с нашей территории российских военнослужащих», — сказала Канопацкая.

Политик назвала Белоруссию неотъемлемой частью европейской цивилизации и выступила за «сознательное участие в европейских структурах в качестве полноправного члена».

Канопацкая также выступила за цивилизованную смену власти в Белоруссии и предложила законодательно закрепить нахождение президента на посту одним семилетним сроком.