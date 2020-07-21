СБУ назвала захват заложников в Луцке терактом

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Следователи возбудили уголовное дело по статье "террористический акт", указано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники антитеррористического центра СБУ, добавил Баканов.

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.