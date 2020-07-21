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Захват заложников в Луцке признали терактом 

Газета.Ru 59 минут назад
СБУ назвала захват заложников в Луцке терактом
Фото: Газета.Ru
Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт, заявил глава ведомства Иван Баканов. Об этом сообщается на официальной странице службы в Facebook.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "террористический акт", указано в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники антитеррористического центра СБУ, добавил Баканов.
Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.
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В мире , Украина , Иван Баканов , СБУ , Луцк
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