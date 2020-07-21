Почему Китай не признает российский Крым

Открытое признание Крыма частью России может вызвать большое количество проблем для Пекина. Речь идет о территориальных спорах с соседями и решении Компартии не вступать ни в какие союзы и альянсы. Такое мнение высказал китаевед, профессор РУДН Александр Виноградов , пишут РИА Новости.

"В данной ситуации согласие Китая, безоговорочная поддержка Китаем воссоединения, во-первых, создала бы для Китая очень много проблем. Для Пекина действительно в 2014 году это было не так очевидно, как сейчас, но все-таки у него много проблем: с Соединенными Штатами и так далее", — сказал профессор Виноградов.

Он отметил, что решение Компартии не вступать в союзы или альянсы, принятое в 1982 году, действует до сих пор.