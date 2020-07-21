Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран передал послание Путину через Лаврова 

Российская Газета 44 минуты назад
Иран передал послание Путину через Лаврова
Фото: РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом по итогам состоявшихся переговоров сообщил руководитель российского внешнеполитического ведомства.
"Перед нашими переговорами господин министр передал послание президента Ирана господина Роухани президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Послание было передано в ходе телефонного разговора, затем мы провели переговоры здесь, в особняке министерства иностранных дел", — сказал глава МИД России по итогам встречи с иранским коллегой.
Известно, что в ходе прошедших переговоров обсуждался вопрос об истекающем предстоящей осенью эмбарго на поставки вооружений Ирану.
По словам Лаврова, Россия не видит каких-либо оснований для введения бессрочного оружейного эмбарго в отношении Тегерана. "Совет Безопасности ООН не вводил оружейное эмбарго в полном смысле этого слова в отношении Ирана, — напомнил российский министр. — Совет Безопасности ввел разрешительный режим поставок определенных видов вооружений в Иран, он применяется на ограниченный период времени, который истекает в октябре. И любые попытки каким-то образом воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить этот режим, а тем более ввести бессрочное оружейное эмбарго, не имеют под собой никаких ни правовых оснований, ни политических, ни моральных".
"Наша позиция ясна: мы против подобного рода попыток и не видим каких-либо оснований для того, чтобы эти попытки увенчались успехом", — подчеркнул Лавров.
Кроме того, открывая переговоры с Зарифом глава МИД РФ заявил, что Москва и Тегеран прилагают все усилия для поддержания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а шансы на сохранение ядерной сделки остаются.
Видео дня. Бывшая тёща Аршавина оскорбила футболиста
Российская Газета: последние новости
Афганская девочка расстреляла боевиков за убийство ее родителей Афганская девочка расстреляла боевиков за убийство ее родителей На Украине уголовник взял в заложники пассажиров маршрутки На Украине уголовник взял в заложники пассажиров маршрутки Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Комментарии
В мире , Политика , Владимир Путин , МИД , Совбез ООН , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам рассказали о новом всплеске коронавируса
Россиянам рассказали о новом всплеске коронавируса
На месте захвата автобуса с заложниками прогремели взрывы
На месте захвата автобуса с заложниками прогремели взрывы
В теракте на Украине обнаружили «российский след»
В теракте на Украине обнаружили «российский след»
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Дегтярев пока не рассматривает участие в выборах в Хабаровском крае
Видео
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
01:43
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
00:26
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Украинцы захотели переговоров с Россией
00:52
Украинцы захотели переговоров с Россией
В мире Конфликты
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
00:19
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
Происшествия
Теракт на Украине: появились новые подробности
00:10
Теракт на Украине: появились новые подробности
Происшествия
Стриптиз на Красной площади попал на видео
00:25
Стриптиз на Красной площади попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение