Иран передал послание Путину через Лаврова 

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Как сообщает ТАСС, об этом по итогам состоявшихся переговоров сообщил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

"Перед нашими переговорами господин министр передал послание президента Ирана господина Роухани президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Послание было передано в ходе телефонного разговора, затем мы провели переговоры здесь, в особняке министерства иностранных дел", — сказал глава МИД России по итогам встречи с иранским коллегой.

Известно, что в ходе прошедших переговоров обсуждался вопрос об истекающем предстоящей осенью эмбарго на поставки вооружений Ирану.

По словам Лаврова, Россия не видит каких-либо оснований для введения бессрочного оружейного эмбарго в отношении Тегерана. " Совет Безопасности ООН не вводил оружейное эмбарго в полном смысле этого слова в отношении Ирана, — напомнил российский министр. — Совет Безопасности ввел разрешительный режим поставок определенных видов вооружений в Иран, он применяется на ограниченный период времени, который истекает в октябре. И любые попытки каким-то образом воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить этот режим, а тем более ввести бессрочное оружейное эмбарго, не имеют под собой никаких ни правовых оснований, ни политических, ни моральных".

"Наша позиция ясна: мы против подобного рода попыток и не видим каких-либо оснований для того, чтобы эти попытки увенчались успехом", — подчеркнул Лавров.

Кроме того, открывая переговоры с Зарифом глава МИД РФ заявил, что Москва и Тегеран прилагают все усилия для поддержания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а шансы на сохранение ядерной сделки остаются.