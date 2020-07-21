Соловьев: Зеленский «открыл врата Ада»

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Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата Ада» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 19 30 минут назад
Выполнив требование террориста и записав видеообращение, президент Украины Владимир Зеленский совершил грубейшую ошибку и «открыл врата Ада», заявил российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
«Зеленский выполнил требования террориста и записал видео обращение. Грубейшая ошибка. Открыл врата Ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», — заявил он в своем Telegram.
Ранее Зеленский поговорил по телефону с луцким террористом, после чего тот отпустил троих заложников, а украинский лидер записал видеообращение, чего от него требовал злоумышленник.
Теракт в Луцке: Зеленский выполнил требование террориста
До этого была раскрыта личность луцкого террориста — им оказался ранее судимый Максим Кривош.
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В мире , Ближний Восток , Видео , Конфликты , Политика , Происшествия , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев
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