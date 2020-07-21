Соловьев: Зеленский «открыл врата Ада»

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«Зеленский выполнил требования террориста и записал видео обращение. Грубейшая ошибка. Открыл врата Ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», — заявил он в своем Telegram.

Ранее Зеленский поговорил по телефону с луцким террористом, после чего тот отпустил троих заложников, а украинский лидер записал видеообращение, чего от него требовал злоумышленник.

До этого была раскрыта личность луцкого террориста — им оказался ранее судимый Максим Кривош.