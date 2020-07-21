Байден пригрозил России санкциями в случае вмешательства в выборы

США будут вводить санкции и осуществлять кибератаки в отношении государств, ответственных за попытки вмешательства в электоральные процессы страны, если кандидат от демократов Джозеф Байден победит на президентских выборах в США, заявил сам политик. Скандал вокруг возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США разгорелся в 2016 году, но причастность Москвы к преступлению доказана не была.

Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден заявил, что в случае своей победы он распорядится ввести санкции и осуществить кибератаки в отношении государств, ответственных за попытки вмешательства в американские электоральные процессы, говорится в опубликованном на сайте Medium заявлении политика. В числе стран, которые могли совершить такое преступление, он обозначил и Россию.

По словам Байдена, в случае избрания его президентом он будет расценивать иностранное вмешательство в выборы в Соединенных Штатах как «враждебное действие, значительно ухудшающее отношения между США и властями государства, которое его осуществляет».

«Я распоряжусь, чтобы американское разведывательное сообщество публично и своевременно сообщало о любом вмешательстве властей других стран в выборы в США или о попытках сделать это», — подчеркнул бывший вице-президент.

Он заверил, что в отношении этих стран будут приняты меры, в том числе «санкции против финансового сектора, замораживание активов, ответные шаги в киберпространстве или разоблачение коррупции». Байден предупредил, что могут быть предприняты и другие действия в зависимости от того, какой будет атака.

Кандидат в президенты пообещал дать Пентагону , министерству внутренней безопасности США, Госдепартаменту ФБР указания разработать планы «по противодействию угрозе иностранного вмешательства» в электоральные процессы в Соединенных Штатах.

«По мере возможности это будут делать в координации с нашими союзниками и партнерами с целью изоляции режимов, которые стремятся к подрыву демократии и гражданских свобод», — отметил он.

По словам экс-вице-президента США, другие страны, в том числе Россия, пытаются вмешаться в американские выборы, и таким государствам следует расценивать его заявление в качестве предупреждения.

«Я не стремлюсь к росту напряженности в отношениях с Россией или какой-либо другой страной. Я бы предпочел, чтобы моя администрация приложила все силы, чтобы привлечь мировое сообщество к борьбе с COVID-19 и нанесенным им экономическим ущербом или к решению других насущных мировых проблем», — сказал он.

Национальный съезд Демократической партии США состоится 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). На нем Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Американские спецслужбы инкриминировали России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этого дела почти два года занимался бывший глава ФБР Роберт Мюллер . 18 апреля 2019 года минюст США обнародовал его итоговый доклад, согласно которому он не выявил сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с РФ. Сам Трамп не раз отвергал подозрения в каких-либо неправомерных связях с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также заявляла, что утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США беспочвенны.

В феврале этого года американские СМИ сообщили, что американская разведка предупредила членов палаты представителей США о «вмешательстве России» в президентскую кампанию 2020 года.

По информации журналистов, Москва намерена помочь действующему главе государства.

Посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров заявил РИА «Новости», что сообщения о вмешательстве России в выборы президента США — это внутриполитическая борьба. По его словам, вмешательства Москвы в выборы в зарубежных государствах нет и быть не может.