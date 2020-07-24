Айя-София: христианские фрески закроются за минуту

24 июля в соборе Святой Софии, преобразованной указом Эрдогана в мечеть, состоится первый намаз. Подготовительные работы подходят к концу. Главным вопросом для всех стала сохранность христианских фресок и мозаик, которые должны были затемняться во время мусульманского богослужения. Однако это решение было отменено.

Поскольку система затемнения может причинить вред мозаике Айя-Софии, решено было использовать рельсовый занавес. О том, что Айя-София не пострадает при преобразовании в мечеть, снимается документальный фильм, который будет передан ЮНЕСКО . Эксперты сошлись во мнении, что ранее предложенный метод маскировки с помощью световых технологий может нанести вред фрескам и мозаикам сооружения, поэтому видимые с первого этажа изображения было решено закрывать с помощью электронного занавеса с рельсовой системой, который будет раскрываться и задвигаться за одну минуту только на время намаза.

Работы по преобразованию музея Айя-София в мечеть и возобновлению богослужений подходят к концу. Эксперты сошлись во мнении, что световые технологии, которые предлагалось использовать для закрытия фресок и мозаик внутри сооружения, могут повредить тысячелетние памятник. Поэтому мозаики с изображением Девы Марии на высоте 6,5 метра и Гавриила на высоте 7,5 метра, а также фрески серафимов было решено закрывать с помощью электронного занавеса с рельсовой системой только на время молитвы. Также стало известно, что готовится документальный фильм, в котором будет «рассказано о том, что Айя-София никак не пострадала при превращении в мечеть». Фильм будет представлен международной общественности и передан ЮНЕСКО.

Во время работ по преобразованию Айя-Софии в мечеть до 24 июля фрески и мозаики внутри сооружения будут закрыты. Сообщается, что на время намаза будет выдвигаться занавес с помощью пульта дистанционного управления, а сразу после молитвы он будет снова открывать настенные изображения для посетителей.

Два слоя войлока

Между тем напольный орнамент на площадке «омфалион», которая во времена Восточной Римской империи служила местом проведения церемонии коронации императоров, а сегодня является одним из уникальнейших в своем роде образцов и находится перед махфилем для муэдзина, как отмечается, будет оставаться под ковром, который покроет пол мечети. Для сохранения напольного покрытия Айя-Софии в целости и сохранности под ковер сначала будут помещены два слоя войлока. Для мечети был выбран ковер бирюзового цвета.

Мозаика с изображением Льва VI над центральным входом и вотивные мозаики у внутреннего входа, деисусная композиция, мозаики с изображением Комнинов, Зои, императоров и патриархов в галереях, а также мозаики в комнатах для священников останутся нетронутыми. В том же виде останется и Колонна желаний.

Леса, установленные с началом реставрации в 1993 году, к 24 июля будут закрыты занавесом, на котором будут демонстрироваться образцы каллиграфии. 24 июля всем, кто придет в Айя-Софию на пятничную молитву, будут выданы одноразовые молитвенные коврики и маски.

Milliyet (Турция)