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Турецкий депутат создал новую оппозиционную партию 

РИА Новости 1 час назад
Турецкий депутат создал новую оппозиционную партию
Фото: предоставлено Озтюрком Йылмазом
Независимый депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз сообщил РИА Новости, что он основал и возглавил оппозиционную Партию обновления.
Йылмаз, бывший заместитель председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), был исключен из этой партии в ноябре 2018 года за призыв вернуться к чтению азана (призыва к молитве у мусульман) на турецком языке.
"Турции уже давно требуется обновление, и его должна принести новая партия, потому что политическая и бюрократическая система рухнула. За 18 лет турецкое правительство (правящей Партии справедливости и развития) свело на нет демократию, ослабило парламент, создало систему под управлением одного человека и разрушило общественное согласие", — сказал Йылмаз.
По его словам, оппозиция в Турции критикует президента страны Тайипа Эрдогана лишь на словах.
"Оппозиция сегодня по существу работает на поддержку президента, это клуб проигравших. Главы оппозиционных партий, проигрывая, одновременно укрепляются в своих партиях, и у них нет никакой мотивации для того, чтобы стать правящей партией. При таком раскладе ни партия власти, ни оппозиция ничего не могут дать стране", — сказал Йылмаз.
Он отметил, что одной из основных целей новой партии является свобода.
"Народ Турции сегодня отрешен от свободы. Мы хотим максимально расширить ее степень. Второе: собственное производство во всех областях: энергетика, фармацевтика, машиностроение, сельское хозяйство, животноводство… Третье: справедливость. В Турции понятие справедливости в высшей степени проблемно. Но в стране, где нет справедливости, не может идти речи ни о свободе, ни о производстве, ни о богатстве", — отметил глава новой партии.
Другим важным направлением деятельности партии он назвал общественное согласие. "В Турции серьезные проблемы с этим, существует разделенность в обществе, которую нужно устранить. Во внешней политике мы хотим выстраивать дружественные отношения, не проводить конфронтационную политику по отношению к соседним странам и на мировой арене", — добавил Йылмаз.
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В мире , Партия справедливости и развития , Народно-республиканская партия , Парламент Турции , РИА Новости , Турция
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