146 миллионов долларов: Белоруссия обвинила Россию

Власти Белоруссии оценили прямые потери бюджета от российского налогового маневра в 2021 году в 350 миллионов белорусских рублей или 146 миллионов долларов. Об этом на заседании президиума совета министров по проекту бюджета на следующий год заявил премьер-министр республики Роман Головченко , передает БЕЛТА.

Он объяснил, что документ сверстан из расчета среднегодовой цены барреля нефти около 40 долларов и среднего курса доллара 2,4 белорусских рубля, что и дает основание для такого размера обвинения.

Налоговый маневр России в нефтяной отрасли предусматривает поэтапное обнуление экспортных пошлин на сырье и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Для Минска такая стратегия означает существенный рост цен на российскую нефть и резкое снижение доходов от собственной нефтепереработки. На фоне конфликта с Москвой Белоруссия начала закупку у альтернативных поставщиков, в том числе у Норвегии, Азербайджана, Саудовской Аравии и США. Острая фаза противостояния завершилась только в момент, когда нефтяные котировки на фоне пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ рухнули до минимумов с начала века.

Россия и Белоруссия заключили договор на поставку российской нефти на прошлой неделе. По словам, Головченко условия оказались «очень выгодными» для Минска.