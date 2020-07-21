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Белоруссия обвинила Россию в потере 146 миллионов долларов 

Lenta.ru и ещё 2 13 минут назад
146 миллионов долларов: Белоруссия обвинила Россию
Фото: ТАСС
Власти Белоруссии оценили прямые потери бюджета от российского налогового маневра в 2021 году в 350 миллионов белорусских рублей или 146 миллионов долларов. Об этом на заседании президиума совета министров по проекту бюджета на следующий год заявил премьер-министр республики Роман Головченко, передает БЕЛТА.
Он объяснил, что документ сверстан из расчета среднегодовой цены барреля нефти около 40 долларов и среднего курса доллара 2,4 белорусских рубля, что и дает основание для такого размера обвинения.
Налоговый маневр России в нефтяной отрасли предусматривает поэтапное обнуление экспортных пошлин на сырье и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Для Минска такая стратегия означает существенный рост цен на российскую нефть и резкое снижение доходов от собственной нефтепереработки. На фоне конфликта с Москвой Белоруссия начала закупку у альтернативных поставщиков, в том числе у Норвегии, Азербайджана, Саудовской Аравии и США. Острая фаза противостояния завершилась только в момент, когда нефтяные котировки на фоне пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ рухнули до минимумов с начала века.
Россия и Белоруссия заключили договор на поставку российской нефти на прошлой неделе. По словам, Головченко условия оказались «очень выгодными» для Минска.
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В мире , Роман Головченко
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