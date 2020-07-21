Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Абхазия продлила запрет на пересечение границы с Россией 

Газета.Ru и ещё 8 45 минут назад
Абхазия продлила запрет на пересечение границы до 28 июля
Фото: Газета.Ru
Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией, сообщается на сайте главы государства.
Ограничения продлеваются до 28 июля текущего года из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, указано в сообщении.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Видео дня. Бывшая тёща Аршавина оскорбила футболиста
Газета.Ru: последние новости
Экс-депутат Рады заявил об угрозе потери Украиной восьми областей Экс-депутат Рады заявил об угрозе потери Украиной восьми областей В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США
В мире , СНГ , Аслан Бжания , ВОЗ , Абхазия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Видео
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
01:43
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
00:26
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
00:19
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
Происшествия
Стриптиз на Красной площади попал на видео
00:25
Стриптиз на Красной площади попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
00:45
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
Армия Войска
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
00:08
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение