Лондон не смог доказать «широкое» вмешательство России

Правительство Великобритании констатировало отсутствие у него доказательств широкого вмешательства РФ в британские выборы, но отметило, что любые попытки вмешательства неприемлемы.

"Хотя доказательств широкомасштабной кампании РФ против выборов нет, любая попытка вмешательства в наши демократические процессы совершенно неприемлема. Ведется уголовное расследование, так что говорить что-либо еще на данном этапе для нас неуместно", — говорится в тексте ответа правительства на опубликованный во вторник доклад по РФ парламентского комитета по разведке.

"Нашим абсолютным приоритетом всегда была и будет защита Великобритании от иностранного вмешательства, будь то от России или какого-либо другого государства", — отмечается в докладе.

На прошлой неделе глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент сообщил, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, и что по этому факту возбуждено уголовное расследование.

Текст 47-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.

Премьер Британии Борис Джонсон , еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.