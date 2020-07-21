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Кабмин заявил об отсутствии доказательств «широкого» вмешательства России 

РИА Новости 52 минуты назад
Лондон не смог доказать «широкое» вмешательство России
Фото: РИА Новости
Правительство Великобритании констатировало отсутствие у него доказательств широкого вмешательства РФ в британские выборы, но отметило, что любые попытки вмешательства неприемлемы.
"Хотя доказательств широкомасштабной кампании РФ против выборов нет, любая попытка вмешательства в наши демократические процессы совершенно неприемлема. Ведется уголовное расследование, так что говорить что-либо еще на данном этапе для нас неуместно", — говорится в тексте ответа правительства на опубликованный во вторник доклад по РФ парламентского комитета по разведке.
"Нашим абсолютным приоритетом всегда была и будет защита Великобритании от иностранного вмешательства, будь то от России или какого-либо другого государства", — отмечается в докладе.
На прошлой неделе глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент сообщил, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, и что по этому факту возбуждено уголовное расследование.
Текст 47-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.
Премьер Британии Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Комментарии 1
В мире , Политика , Борис Джонсон , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Великобритания
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