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Лукашенко заявил об «очень опасном» моменте для Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Лукашенко: «Негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны»
Фото: Reuters
Белоруссии необходимо оставаться суверенной и независимой страной, сказал глава белорусского государства Александр Лукашенко в ходе общения с жителями Гомеля в преддверии президентских выборов.
«Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя! Это главное. Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы, и жить на этой земле вместе со своими детьми», — цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Глава республики посоветовал не верить в проведение быстрых реформ в стране и обогащение без труда за короткий срок. «Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас на вертолетах деньги привезут, начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, не купитесь на это», — добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии напомнил, как шло восстановление Гомельской области, и как боролись с последствиями аварии на ЧАЭС.
«Тогда нам никто ничего не обещал. Никто сюда не ехал и не рассказывал эти байки. Не купитесь, не потеряйте свою страну», — предупредил Лукашенко.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Белоруссии, где 9 августа состоятся президентские выборы. В итоговый список кандидатов вошли только сам Лукашенко и несколько спойлеров.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , Деловая газета "Взгляд" , Гомель
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