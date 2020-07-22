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В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 66,5 тысячи 

РИА Новости и ещё 8 3 часа назад
66 521 человек заразились COVID-19 в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 173, до 66 521, умерли еще шесть человек, всего скончались 513 пациентов, сообщила в среду пресс-служба Минздрава страны.
Ранее максимальный прирост новых случаев COVID-19 в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. По данным на вторник, в стране было зарегистрировано 66 348 случаев инфицирования коронавирусом и 507 умерших пациентов.
"Зарегистрированы 66 521 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 209 400 тестов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 513 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
"В Беларуси на 22 июля выздоровели и выписаны 59 061 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", — проинформировали в пресс-службе.
Это на 469 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Комментарии 3
В мире , СНГ , Ситуация в мире , Вторая волна , Александр Лукашенко , Минздрав РФ , ВОЗ
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