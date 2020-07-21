Украинцы захотели переговоров с Россией 

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Большинство украинцев считают, что Киев должен придерживаться выполнения минских соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг», передает «ИноСМИ».

46,4% украинцев высказались за выполнение минских соглашений Киевом для разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Противоположного мнения придерживаются 24,2% опрошенных.

В том же опросе 66% украинцев заявили, что не считают Украину действительно независимым государством. Граждане страны отметили усиление степени внешнего управления Украиной. Не согласились с этим утверждением 22,5% респондентов.

Опрос был проведен 8-15 июля, в нем приняли участи 3035 человек из всех регионов Украины.