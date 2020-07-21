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Страна (Украина): большинство украинцев за прямые переговоры с Россией и с ОРДЛО по миру в Донбассе 

ИноСМИ и ещё 1 47 минут назад
Украинцы захотели переговоров с Россией
Фото: РИА Новости
Большинство украинцев придерживается мнения, что Киев должен выполнять Минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг».
Так, социологи 8-15 июля опросили 3 тысячи 35 респондентов со всей Украины. Оказалось, что 46,4 процента опрошенных считают, что Украина должна выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Отказаться от их выполнения считают правильным лишь 24,2 процента опрошенных. По сравнению с июнем наблюдается незначительный рост количества респондентов, выступающих за выполнение Минских соглашений (в июне — 45,4 процента, против — 23,5 процента).
Больше 66 процентов украинцев полагают, что Украина не является реально независимым государством. Это свидетельствует о том, что жители страны отмечают усиление степени внешнего управления государством.
Из 3 тысяч 35 респондентов 66,5 процента считают, что Украина не является реально независимым государством. Не согласны с таким утверждением только 22,5 процента опрошенных.
Среди государств и организаций, которые, по мнению респондентов, в наибольшей степени влияют на Украину, большинство опрошенных указали Международный валютный фонд (45,2 процента), США (40,0 процента) и Европейский союз (39,4 процента).
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В мире , Конфликты , Социология , ЕС , Международный валютный фонд , Киев
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