Украинцы захотели переговоров с Россией

Большинство украинцев придерживается мнения, что Киев должен выполнять Минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг».

Так, социологи 8-15 июля опросили 3 тысячи 35 респондентов со всей Украины . Оказалось, что 46,4 процента опрошенных считают, что Украина должна выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Отказаться от их выполнения считают правильным лишь 24,2 процента опрошенных. По сравнению с июнем наблюдается незначительный рост количества респондентов, выступающих за выполнение Минских соглашений (в июне — 45,4 процента, против — 23,5 процента).

Больше 66 процентов украинцев полагают, что Украина не является реально независимым государством. Это свидетельствует о том, что жители страны отмечают усиление степени внешнего управления государством.

Из 3 тысяч 35 респондентов 66,5 процента считают, что Украина не является реально независимым государством. Не согласны с таким утверждением только 22,5 процента опрошенных.