Коронавирус снова атаковал Испанию 

Испании число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло на 400% за месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 14,7 миллиона человек. В Испании число заболевших превысило 264,8 тысячи человек, число умерших — 28,4 тысячи человек, число выздоровевших — 150,3 тысячи человек.

21 июня в стране был отменен режим повышенной готовности. С тех пор, согласно данным местного Министерства здравоохранения, число заражений коронавирусной инфекцией выросло на 400%. Так, COVID-19 была диагностирована у более чем 18,5 тысячи пациентов, более 1,1 тысячи из них были госпитализированы, 99 человек скончались.