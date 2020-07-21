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Коронавирус снова атаковал Испанию 

Артём Кульша 42 минуты назад
Коронавирус снова атаковал Испанию
Фото: РИА Новости
В Испании число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло на 400% за месяц. Об этом сообщает РИА Новости.
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 14,7 миллиона человек. В Испании число заболевших превысило 264,8 тысячи человек, число умерших — 28,4 тысячи человек, число выздоровевших — 150,3 тысячи человек.
21 июня в стране был отменен режим повышенной готовности. С тех пор, согласно данным местного Министерства здравоохранения, число заражений коронавирусной инфекцией выросло на 400%. Так, COVID-19 была диагностирована у более чем 18,5 тысячи пациентов, более 1,1 тысячи из них были госпитализированы, 99 человек скончались.
В начале июля директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией во многих странах является не новой волной пандемии, а вторым пиком первой волны там, где вирус не был подавлен в достаточной мере.
Комментарии
В мире , Майкл Райан , ВОЗ , Испания , Китай
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