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«Оппозиционная платформа» призвала Зеленского уйти в отставку 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Зеленского призвали уйти в отставку
Фото: РИА Новости
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не справляются с обеспечением правопорядка в стране и должны уйти в отставку, говорится в заявлении политсилы, опубликованном во вторник.
Ранее во вторник правоохранители возле здания парламента Украины задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олега Волошина. По словам депутата, неизвестные напали на него сзади и облили зеленкой, в результате чего он получил ожог роговицы глаза.
"Оппозиционная платформа — За жизнь" заявляет о неспособности действующей власти обеспечить конституционный правопорядок и защитить не только простых граждан, но и лиц, исполняющих функции государства во время осуществления ими своих полномочий. "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует, чтобы беспомощные и провоцирующие разгул национал-радикализма Зеленский и его команда подали в отставку", — говорится в заявлении на сайте партии.
По заявлению политсилы, это нападение связано с борьбой Волошина с внешним управлением в стране.
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Комментарии
В мире , Украина , Олег Волошин , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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