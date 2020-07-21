Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президенты Швейцарии и Украины 23 июля посетят Донбасс 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Президенты Швейцарии и Украины посетят Донбасс
Фото: РИА Новости
Президенты Швейцарии и Украины Симонетта Соммаруга и Владимир Зеленский в четверг посетят Донбасс. Об этом во вторник на совместном брифинге по итогам переговоров сообщил глава украинского государства.
"Послезавтра мы посетим Донбасс и наших граждан в прифронтовой зоне", — сказал Зеленский.
"Для меня очень ценно и важно, — продолжил он, — когда мировые лидеры, которые приезжают на Украину, вместе со мной отправляются на Восток и видят воочию, сколько бед принесла Украине война".
По словам Зеленского, его швейцарская коллега во время переговоров подчеркнула, что правительство ее страны готово активно помогать Донбассу, в частности, в обеспечении питьевой водой путем модернизации инфраструктурных проектов. Как сказал при этом Зеленский, Швейцария является единственным государством, которое предоставляет гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате войны в Донбассе по обе стороны линии разграничения.
Видео дня. Бывшая тёща Аршавина оскорбила футболиста
ТАСС: последние новости
Байден пригрозил РФ и другим странам санкциями из-за приписываемого вмешательства в выборы Байден пригрозил РФ и другим странам санкциями из-за приписываемого вмешательства в выборы Лукашенко заявил о наличии у его оппонентов плана по силовому свержению власти Лукашенко заявил о наличии у его оппонентов плана по силовому свержению власти Захват заложников в Луцке. Главное Захват заложников в Луцке. Главное
Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
«Позор Украины»: Зеленский сделал заявление
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Вышедший из колонии Паштет наведет порядок в Белоруссии
Вышедший из колонии Паштет наведет порядок в Белоруссии
Видео
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
01:43
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
00:26
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
00:19
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
Происшествия
Стриптиз на Красной площади попал на видео
00:25
Стриптиз на Красной площади попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
00:45
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
Армия Войска
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
00:08
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
Общество В мире
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
01:26
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение