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На рынке в Киеве обезвредили два взрывных устройства 

Rambler News Service и ещё 21 1 час назад
На рынке в Киеве обезвредили два взрывных устройства
Фото: РИА Новости
Специалисты-взрывотехники обезвредили самодельные взрывные устройства на рынке у станции метро «Минская» в Киеве, написал у себя в Facebook мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о минировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили», — написал Кличко.
Пресс-служба управления Национальной полиции Украины по городу Киеву подтверждает сообщение о минировании и обезвреживании подозрительного предмета, но не сообщает о наличии там взрывчатки.
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В мире , Происшествия , Украина , Виталий Кличко , Киев
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