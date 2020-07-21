На рынке в Киеве обезвредили два взрывных устройства 

Специалисты-взрывотехники обезвредили самодельные взрывные устройства на рынке у станции метро «Минская» в Киеве , написал у себя в Facebook мэр украинской столицы Виталий Кличко

«Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Около 12:00 дня аноним сообщил по линии 102 о минировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы. Всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели. Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили», — написал Кличко.

Пресс-служба управления Национальной полиции Украины по городу Киеву подтверждает сообщение о минировании и обезвреживании подозрительного предмета, но не сообщает о наличии там взрывчатки.