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Украине пригрозили потерей восьми областей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
По его словам, реформы, принятые в 2014 году, уничтожили институты власти, в том числе правоохранительную систему. Если в стране начнутся волнения, то полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому противостоянию.
Мураев предупредил, что в этих условиях другие страны смогут занять территории, которые считают исконно своими.
«У нас восемь областей в зоне риска», — передает РИА «Новости» слова экс-депутата.
Напомним, ранее в июле в Раде заявили о планах Порошенко устроить «кровавый» госпереворот на Украине.
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В мире , Видео , Украина , Евгений Мураев , Верховная Рада , РИА Новости
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