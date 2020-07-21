По его словам, реформы, принятые в 2014 году, уничтожили институты власти, в том числе правоохранительную систему. Если в стране начнутся волнения, то полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому противостоянию.

Мураев предупредил, что в этих условиях другие страны смогут занять территории, которые считают исконно своими.

«У нас восемь областей в зоне риска», — передает РИА «Новости» слова экс-депутата.

Напомним, ранее в июле в Раде заявили о планах Порошенко устроить «кровавый» госпереворот на Украине.